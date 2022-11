La FIFA anticipa la campagna #NoDiscrimination dopo il caso "One Love"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sarà nessuna fascia a favore della comunità LGTB ai Mondiali in Qatar. Tante federazioni, tra cui Inghilterra, Francia, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svizzera, hanno infatti rinunciato all'iniziativa dopo la "minaccia" di ammonizioni della FIFA. Così è arrivata subito la risposta della FIFA stessa che ha deciso di anticipare la campagna #NoDiscrimination, prevista per i quarti, già ai gironi.

Si legge nella nota: "La campagna No Discrimination è stata anticipata (era prevista dai quarti ndr), in modo che tutti i 32 capitani abbiano l’opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo. Per le Competizioni Finali FIFA, il capitano di ciascuna Squadra deve indossare la fascia da capitano fornita dalla FIFA".