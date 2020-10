La Lazio fa causa alla Polizia di Roma Capitale: il motivo

Si risolverà in Tribunale la questione tra la Lazio e la Polizia di Roma Capitale. La diatriba interessa infatti la società e il Comune per i servizi di polizia all'interno dello stadio Olimpico. "Nel mese di dicembre 2019 la Società ha ricevuto alcune diffide al pagamento con cui Polizia Roma Capitale intimava al pagamento di somme per euro 448 mila euro per i costi sostenuti per i servizi di polizia svolti in occasione delle partite casalinghe. La Società, ha proposto un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al fine di accertare l’infondatezza della pretesa del Comune. La società, supportata dal parere dei propri consulenti, non ha effettuato accantonamenti al 30 giugno 2020 in quanto il rischio non è ritenuto probabile", si legge dal bilancio al 30 giugno 2020 del club biancoceleste.

