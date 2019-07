La Lazio Paracadutismo alla cerimonia di chiusura del Mundialido a Ostia

La Lazio Paracadutismo torna in manifestazione dopo 14 mesi, l’ultima volta al Laghetto dell’Eur a Roma. Domani, prima della finale della XXIma edizione del Torneo di Calcio per Ambasciate tra Brasile e Ucraina, il cosiddetto Mundialido, la Lazio Paracadutismo tornerà infatti ad effettuare un lancio di pubblico spettacolo su Ostia Antica. Si tratta di un ritorno della Lazio Paracadutismo a Ostia (ultimo lancio in occasione della Befana del cielo il 6 Gennaio 2013 a Piazza delle repubbliche Marinare) e al Mundialido (ultimo lancio nel 2012 al campo dell’Eucalipti). Inoltre, sarà la prima volta per la sezione di Paracadutismo della Lazio al Centro Sportivo la Longarina, dove ha sede la Scuola Calcio dell’ex capitano della Roma Francesco Totti.