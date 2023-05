"La Lazio tifa Anti-Cipo Onlus", evento di beneficenza: accoglienza da stadio per i biancocesti! - VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Daniele Rocca ed Elena Bravetti-Lalaziosiamonoi.it

Tutto pronto per la IV edizione di “La Lazio tifa Anti-Cipo Onlus”. Questa sera presso la Cantina Violati a San Gemini, in provincia di Terni, si terrà l'appuntamento organizzato dall'Anti-Cipo Onlus, associazione che nasce con l’obiettivo di raccogliere i fondi per finanziare la ricerca sulla Neuropatia delle Piccole Fibre Periferiche e Autonomiche e di diffondere il maggior numero di informazioni riguardo questa patologia, ad oggi ancora pressoché sconosciuta. All'evento prenderanno parte alcuni calciatori della Lazio, oltre a Juan Bernabé insieme a Olympia e lo speaker ufficiale della società, Riccardo Celletti.

(seguono aggiornamenti...)

AGGIORNAMENTO ORE 23.10 - Dopo l'estrazione e la premiazione, termina l'evento. Almeno per i calciatori, che vanno via accompagnati da cori dei tantissimi tifosi presenti. Ultimi momenti per scattare qualche foto: il clima rimane caldissimo!

AGGIORNAMENTO ORE 22.40 - Prosegue la cena, con Zaccagni e Provedel che passano tra i tavoli per vendere i biglietti della lotteria: tra poco l'estrazione.

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - I giocatori della Lazio entrano in sala accolti da un clima da stadio. Cori e abbracci da parte dei tantissimi tifosi presenti.

QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Subito le parole di Serena Grigioni, fondatrice della Onlus: "Io sono arrivata alla diagnosi dopo nove anni dall'insorgenza dei primi sintomi. È una malattia rara, poco conosciuta. Da quando ho iniziato a parlare della mia storia, scritto il libro, fondato la Onlus, sono stati scoperti più casi. È un po' l'obiettivo che mi ero prefissata, far uscire la mia storia, descrivere la sintomatologia in modo da spianare la strada a chi aveva i miei stessi sintomi e non sapeva a chi rivolgersi, anche come specialista o centro di riferimento. Passi in avanti a livello della ricerca? Sì, assolutamente sì. Noi come associazione abbiamo devoluto 100/120 mila euro, che in realtà non sono tantissimi, ma per me è un gran successo. Proprio stasera leggerò un messaggio che mi hanno scritto i specialisti che stanno conducendo la ricerca, sono riusciti a creare un gruppo di specialisti di riferimento, è nata una collaborazione con il Policlinico di Milano. Anche se è all'inizio qualcosa sta prendendo piede, ma è ovvio che i risultati con la ricerca si vedono a distanza di anni. Sono soddisfatta, è stata prestata l'attenzione su questa malattia e se ne parla. Malattia neurologico, viene coinvolto il sistema nervoso periferico e quello che dà gli ordini alla vescica, ai polmoni. Pseudo istruzione intestinale cronica, il CIPO, è la principale sintomatologia. Per questo l'associazione è chiamata Anti-Cipo".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO