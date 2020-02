La Lazio vola anche in borsa: titolo migliore del FTSE MIB

La Lazio vola in classifica e pure in borsa. Come riporta Il Sole 24 Ore dopo la vittoria sull'Inter il titolo biancoceleste è il migliore di tutto il FTSE MIB fin dalle prime battute e guadagna oltre il 12%. Le azioni hanno superato il tetto dei 2 euro l'una. Una quotazione così alta il club biancoceleste l'ha avuta agli inizi del 2004, ben 16 anni fa, mentre dall'inizio dell'anno il guadagno supera il 30%. Molto intensi anche gli scambi tra gli investitori con oltre 2,4 milioni di pezzi passati di mano, contro una media giornaliera di 560mila azioni nell’ultimo mese in un’intera seduta.

