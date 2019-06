La notte dei Re, Mendieta: "Emozionante tornare. Alla Lazio le cose non sono andate come volevo" - VIDEO

Fra i protagonisti della serata "La notte dei Re" al centrale del Tennis c'è stato anche Gaizka Mendieta. Lo spagnolo ha sfornato una prestazione decisamente positiva, condita da 4 assist. Tanta sostanza per la squadra del Team Figo, vincitrice dell'incontro contro il Team Totti. A bordocampo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky: "L'abbiamo vinta nel secondo tempo con un ottimo tiki taka. Fisicamente eravamo ok. Emozioni nel tornare a Roma ci sono. Sono stato poco alla Lazio e le cose non sono andate come avrei voluto, ma è sempre bellissimo venire qui. Ora faccio il deejay ogni tanto. Farlo stasera? No, questa sera dopo la partita tutti a mangiare!". CLICCA QUI PER GUARDARE UNO DEGLI ASSIST DI MENDIETA O SCORRI A FINE ARTICOLO

Pubblicato ieri alle 23:08