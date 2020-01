La nuova vita di Hernanes. L'ex Lazio apre un'azienda vitivinicola: “Ca' Del Profeta”

Il nome è spettacolare quasi quanto le sue capriole: “Ca' Del Profeta”, bellissimo. Così Hernanes ha chiamato il nuovo capitolo della sua vita. Un modo per tenere uniti passato e futuro, coabitanti nel presente del brasiliano. Calciatore per il San Paolo in Brasile, imprenditore agricolo a Montaldo Scarampi (in provincia di Asti, ndr): “Quando mi sono trasferito alla Juventus e ho scoperto le Langhe e il Monferrato è sbocciato amore a prima vista” - ha rivelato Hernanes a lanuovaprovincia.it - “Dopo tanti anni da calciatore in Italia avevo voglia di individuare un punto di riferimento e ho scelto l’Astigiano. Amo il buon vino e il cibo italiano, il 2020 sarà un anno importante per la mia carriera da calciatore del San Paolo, ma qui avrò chi seguirà la location nel migliore dei modi in attesa del mio rientro”. La sua azienda vitivinicola è stata inaugurata il giorno di Capodanno, simbolo di un nuovo inizio. E il Profeta dimostrerà di non essere solo un imprenditore. Già al lavoro in vigna, una volta che avrà fatto ritorno dal Brasile l'ex Lazio potrebbe nuovamente stabilirsi in Italia per operare al fianco dei suoi dipendenti. Un modo inaspettato e particolare per lasciare nuovamente il segno nel Bel Paese dopo gli anni da calciatore, nei quali ha raggiunto l'apice proprio in biancoceleste. Da Roma ad Asti, c'è voluto un po': ma Hernanes - il Profeta - ora sa cosa farà da grande.

