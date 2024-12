La Real Sociedad ha rischiato l'esclusione dall'Europa League: le analogie con Ajax-Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Non solo le dinamiche di Ajax-Lazio, in questa Europa League c'è stato spazio anche per un altro episodio controverso. Gli olandesi sono sempre protagonisti, ma in quel caso avevano subito la scelta. La Real Sociedad, infatti, ha rischiato l'esclusione dall'Europa League. Ma andiamo con ordine. Come fa sapere Mundo Deportivo, la società spagnola si era rifiutata di vendere i biglietti ai tifosi dell'Ajax per la partita del 28 novembre dopo gli scontri con i tifosi dell'Anderlecht del 3 ottobre. La UEFA, però, non ha approvato la decisione poiché considerata una violazione del regolamento: la norma prevede, infatti, che la squadra di casa debba fornire almeno il 5% dello stadio ai tifosi della squadra ospite. Come fa sapere il sindaco di Donostia, Eneko Goia, la UEFA avrebbe "messo in dubbio la prosecuzione della partecipazione della Real Sociedad alla competizione in corso", e quindi in un certo senso avrebbe costretto il club di casa a vendere i biglietti agli olandesi.

Adesso, per Ajax-Lazio, la situazione si è ribaltata. Il sindaco di Amsterdam ha vietato la trasferta ai tifosi laziali e sarà interessante capire come si muoverà la UEFA in tal senso. A questo proposito, è il sindaco di Donostia ha commentato così: "Non conosco i dettagli del caso di Amsterdam e non so se alla fine l’Ajax riuscirà ad ottenere quello che noi non abbiamo ottenuto. Immagino che la Lazio ricorrerà alle opportune azioni risarcitorie nelle sedi che riterrà competenti". Ad ora la UEFA sembra rimanere ad osservare in silenzio, ma la Lazio sta preparando una contro-risposta alla sindaca, che ha fatto sapere che i biglietti dei tifosi ospiti sono già stati annullati e di non prevedere nessun rimborso.