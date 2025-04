La Serie A non si ferma a Pasqua: ecco le tre partite in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A non si ferma neanche a Pasqua. E dopo le sfide in programma nella giornata di ieri, prosegue il 33° turno di campionato con altre tre gare. Si partirà alle 15.00 con Empoli-Venezia, un delicatissimo scontro per la salvezza considerando che le due formazioni hanno lo stesso numero di punti (24), meglio solamente dell'ormai "condannato" Monza. Alle 18.00 arriverà il fischio d'inizio di Inter-Bologna, mentre alle 20.45 sarà il turno di Milan-Atalanta. Due partite interessanti sia per la lotta scudetto, in virtù del fatto che ieri il Napoli ha vinto contro il Monza raggiungendo i nerazzurri in classifica, sia per l'Europa. Se l'Atalanta è riuscita a distanziarsi, confermando il proprio terzo posto, infatti, Milan e Bologna sono ancora all'interno di una pazza lotta per l'ultimo posto valido per la Champions, e per le seguenti posizioni europee. I rossoneri sono parecchio attardati - al momento hanno otto punti in mento rispetto alla Juventu quarta - ma possono ancora sperare nell'Europa o nella Conference League.

TORNA ALLA HOMEPAGE