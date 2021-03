La Serie A si stringe intorno alla Lazio: i messaggi per la scomparsa di Guerini - FT

La notizia della tragica scomparsa di Daniel Guerini ha sconvolto tutto il mondo del calcio italiano. Non solo la Lazio, squadra con cui il classe 2002 era tesserato, ma anche gli altri club di Serie A hanno voluto mandare un messaggio di cordoglio. "Tutta la società Atalanta, profondamente colpita da questa tragedia, si unisce al dolore della famiglia Guerini e della Lazio per la scomparsa del caro Daniel" scrivono i bergamaschi, mentre il Cagliari si è espresso così: "Il Cagliari Calcio esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio. Riposa in pace, Daniel". Anche la Roma, condividendo il post della Lazio, lo ha voluto ricordare: "Ciao Daniel", ha aggiunto il club giallorosso. Anche il Chievo Verona ha fatto lo stesso: "Il ChievoVerona si stringe intorno alla famiglia Guerini e alla @OfficialSSLazio per la tragica scomparsa di Daniel. A lui oggi vanno i nostri pensieri. Ciao Daniel". C'è anche l'Inter tra le varie società italiane che hanno lasciato un ultimo messaggio per Daniel e la sua famiglia: "FC Internazionale Milano si unisce in un grande abbraccio alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Primavera biancoceleste

