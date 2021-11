La Serie A tifa Lazio: "Destinazione Mosca per i biancocelesti" - FOTO

Poco più di un'ora e la Lazio scenderà in campo per sfidare la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la quinta giornata della fase a gironi d'Europa League. I tifosi sono pronti a seguire il match, decisivo per la qualificazione in attesa dello scontro diretto contro il Galatasaray. Tiferà per la Lazio anche la Lega di Serie A che, nell'immediato pre-gara, ha voluto far sentire la propria vicinanza a Immobile e compagni dedicando loro un post sui social. Ripubblicando la "locandina" del club capitolino sul proprio profilo, è stata aggiunta una didascalia: "Destinazione Mosca per i biancocelesti".

