La Teramo Laziale si ritrova a cena, Spinozzi nominato presidente onorario

Ricomincia finalmente a radunarsi la laziali in giro per l'Italia, dopo tanto tempo in cui l'unico modo per stare accanto ad altri tifosi era condividere un divano davanti alla partita. Il Lazio Club Teramo, per esempio, venerdì sera si è ritrovato in una bella serata che è stata l'occasione per nominare come presidente onorario Arcadio Spinozzi e premiare Fabio Poli, entrambi ovviamente presenti alla cena. 80 persone hanno condiviso tavola e lazialità, con rappresentanze dei gruppi del Molise e dell’Aquila oltre che a tifosi provenienti da Roma e dalle Marche. Intervenuti alla serata Toni Malco, Gianluca Cocola e Daniele Tosatti, mentre avrebbe dovuto presenziare anche Angelo Adamo Gregucci che però per motivi personali ha rimandato al prossimo anno. Ogni 16 luglio ci sarà d'ora in poi l’evento organizzato dalla Teramo Laziale, un'occasione per radunare i tifosi biancocelesti del teramano e non solo.