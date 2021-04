La Uefa si unisce al boicottaggio dei social media. Ceferin: "Abusi inaccettabili"

La Uefa ha annunciato che si unirà, tra gli altri, a Federcalcio inglese e Premier League, prendendo parte al loro boicottaggio sui social media per dire no ad ogni forma di discriminazione. La Uefa rimarrà dunque in silenzio su tutte le piattaforme nel corso di questo fine settimana, a partire dalle 15 di domani, venerdì 30 aprile. Il boicottaggio online, che durerà fino alle 23.59 di lunedì prossimo, ha lo scopo di mostrare solidarietà nella lotta contro gli abusi online. Il presidente Aleksander Ceferin ha sottolineato che è necessario agire per fermare la diffusione dell'odio nei confronti dei calciatori e di coloro che sono coinvolti nel gioco: "Ci sono stati abusi sia in campo che sui social. Questo è inaccettabile e deve essere fermato, con l'aiuto delle autorità pubbliche e legislative e dei giganti dei social media. Permettere a una cultura dell'odio di crescere impunemente è molto pericoloso, non solo per il calcio ma per la società nel suo insieme".

Premier League sempre più straniera, ecco chi è sulle tracce dell'Arsenal

Paolo Kessisoglu: "Lazio - Genoa? Sarei contento di portare a casa almeno un punto"

TORNA ALLA HOMEPAGE