Lazio, 11’ di possesso per andare in gol: in Serie A solo l’Atalanta fa meglio

Il rendimento della Lazio in questo avvio di campionato è stato decisamente altalenante. Togliendo le ultime giornate, in cui la situazione, anche in fatto di risultati, sembra essersi stabilizzata, i ragazzi di Inzaghi si sono resi protagonisti di gare molto diverse l’una dall’altra. A partite in cui la porta sembrava essere stregata, hanno fatto seguito giorni di goleade, come l’ultima all’Olimpico contro il Torino. Nonostante i giocatori siano stati messi tante volte sul banco degli imputati per il poco cinismo sotto porta, ed il voler arrivare al tiro solamente a ridosso del portiere, le statistiche dipingono una situazione molto diversa, che dimostra come la Lazio sia stata in grado di massimizzare il proprio possesso palla. Come esplicitato dalla pagina Instagram Calciodatato, ai biancocelesti bastano appena 11’01’’ con la palla tra i piedi per andare in gol. Solo l’Atalanta, prendendo in considerazione la Serie A, ha fatto meglio, con una rete ogni 8’50’’. Al terzo gradino del podio, infine, si piazza il Cagliari, con una media di 12’30’’ di possesso prima di ogni marcatura.

