Lazio, 111 anni dalla scomparsa di Bigiarelli: il ricordo della società

Ben 111 anni fa ci lasciava Luigi Bigiarelli, fondatore della Società Podistica Lazio. Questo il ricordo del club biancoceleste: "Rendiamo omaggio al fondatore della più antica e più grande Polisportiva d'Europa. Nato a Roma il 20 agosto 1875, Luigi Bigiarelli fondò la Società Podistica Lazio in Piazza della Libertà il 9 gennaio 1900 insieme a suo fratello Giacomo, Arturo Balestrieri, Odoacre Aloisi, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo Massa, Alberto Mesones ed Enrico Venier. Come atleta della Lazio, era diventato Campione mondiale di marcia podistica. Partito per il Belgio nel 1902, si spende nella capitale belga a soli 32 anni: le sue spoglie sono conservate presso il cimitero di Ixelles".