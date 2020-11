Lazio, 12 gol subiti in 6 giornate: solo una volta peggio negli ultimi 60 anni

Una Lazio da rimonta, come a Cagliari lo scorso dicembre, che vince all'ultimo respiro. Il gol di Caicedo ha permesso ai biancocelesti di vincere un match fondamentale allo scadere ieri a Torino, ma di gol, ne ha anche incassati non pochi. Sono 12 infatti, le reti subite dai biancocelesti nelle prime 6 giornate. Solo nella stagione 1992/1993 i capitolini avevano iniziato peggio, e solo altre 4 volte in tutta la sua storia hanno subito più di 12 gol nei primi 6 match di campionato: 16 nella stagione 1957/1958, 14 nei campionati 46/47, 54/55, 92/93, 12 infine, nel 31/32, nel 48/49, nel 51/52, e appunto in questa stagione.

La Lazio ha subito 12 gol nelle prime 6 giornate: solo una volta (1992/93) ha fatto peggio negli ultimi 60 anni, solo 4 volte in tutta la sua storia



Gol subiti dopo 6 giornate



16 ▪️1957/58

14 ▪️1946/47, 1954/55, 1992/93

12 ▪️1931/32, 1948/49, 1951/52, 2020/21#TorinoLazio — Lazio Page (@laziopage) November 2, 2020

