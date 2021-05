Lazio, 21 anni fa la Coppa Italia vinta dopo lo Scudetto - VIDEO

Nella stagione 1999/2000 la Lazio ha dominato il calcio italiano. Prima ha conquistato lo scudetto al fotofinish il 14 maggio, quattro giorni dopo ha realizzato il "double" vincendo anche la Coppa Italia. I biancocelesti hanno iniziato l'avventura dagli ottavi di finale contro il Ravenna. Superato il turno, la squadra di Eriksson ha poi superato ai quarti la Juventus e il Venezia in semifinale. In finale, insieme ai capitolini, ci è andata l'Inter. L'andata, giocatasi il 12 aprile, è finita 2-1 per i laziali, mentre il ritorno si è chiuso sullo 0-0. La società ha pubblicato un video sui canali social per ricordare la vittoria avvenuta 21 anni fa oggi.