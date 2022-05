Lazio, 22 anni fa il "doblete" con la vittoria della Coppa Italia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il 18 maggio 2000 è una data storica per la Lazio, che ha sancito la vittoria della terza coppa Italia della storia biancoceleste. Un trionfo arrivato pochi giorni dopo la conquista del secondo scudetto, frutto anche della clamorosa sconfitta della Juventus con il Perugia. Al cospetto dell’Inter a San Siro, riempito da oltre 50.000 spettatori, la formazione di Eriksson riuscì mantenere lo 0-0 e a centrare il doblete, che non gli era mai riuscito prima e nemmeno in seguito è più arrivato.

PREMESSE – Il 2-1 dell’andata ottenuto allo stadio Olimpico con gol di Nedved e Simeone a ribaltare la marcatura di Seedorf, non era un vantaggio consistente. Inoltre l’Inter aveva ancora l’occasione per provare a portare a casa un trofeo dopo il deludente quarto posto in campionato (conquistato dopo lo spareggio con il Parma). Dal canto loro i calciatori della Lazio erano reduci da giorni di leciti festeggiamenti dopo l’inaspettato trionfo in campionato. Un fattore che faceva propendere e non poco l’ago della bilancia in favore dei padroni di casa.

LA PARTITA – Come ci si aspettava, fin dalle prime battute la formazione di Lippi prese il sopravvento nel tentativo di cercare la rete che avrebbe potuto ribaltare il risultato. Baggio prima e Di Biagio poi impensierirono Ballotta, mentre l'aquila si fece vedere in avanti solo con un colpo di testa di Favalli. Nella ripresa un palo per parte, prima Veron su punizione e poi Recoba al 90’, che spense di fatto le speranze nerazzurre. Al fischio finale altra festa biancoceleste, che fece seguito a quella dello scudetto. Bei tempi, che oggi sembrano ancor più lontani vista la dimensione di quella Lazio.