Lazio, 22 anni fa la firma del "piccolo Valdano": in 6mila a Formello per lui

31 luglio 2000. La Lazio, fresca vincitrice del campionato, accoglieva Hernan Crespo. Sergio Cragnotti lo prese dal Parma per 110 miliardi di lire (per pochi giorni fu il trasferimento più costoso nella storia del calcio mondiale, poi Figo gli rubò il posto). 6mila tifosi si radunarono a Formello per accoglierlo. El Valdanito, così soprannominato per la somiglianza con il connazionale Jorge Valdano, rimase nella Capitale per due stagioni vincendo solo una Supercoppa Italiana.