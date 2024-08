Lazio, 25 anni fa il trionfo in Supercoppa Europea: al tappeto gli invincibili

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Certe notti somigliano a un vizio, che tu non vuoi smettere, smettere mai...". Cantava così Ligabue a metà anni novanta. Qualche anno più tardi, il 27 agosto 1999 la Lazio si regalò una notte storica, ancora ben nitida nella mente di tutti i tifosi. I biancocelesti, reduci dalla vittoria in Coppa delle Coppe del maggio precedente, alzano al cielo di Montecarlo la Supercoppa Europea, battendo il Manchester United campione di tutto (Premier League, FA Cup e Champions League). Gli invincibili di sir Alex Ferguson vennero messi al tappeto dalla squadra di Sven Goran Eriksson, rinnovata dopo la cessione di Veron e l'acquisto di Veron, Simeone e Inzaghi. Decisivo il gol di Marcelo Salas, entrato a metà primo tempo al posto di Simone Inzaghi, messo ko da una frattura del setto nasale a causa di uno scontro fortuito con Stam. La vittoria di Montecarlo lanciò la Lazio nel grande palcoscenico internazionale tanto che anni dopo lo stesso Ferguson definì i biancocelesti in quel momento la squadra più forte del mondo.