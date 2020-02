Lazio, 33 anni dalla scomparsa di Lenzini: il ricordo della società

Sono passati 33 anni dalla scomparsa di Umberto Lenzini, presidente della Lazio. Ecco il ricordo della società: Umberto Lenzini nacque a Walsenburg, in Colorado, il 20 luglio 1912. Giunto in Italia, da giovane divenne calciatore professionista e vestì le maglie di Pistoiese, Rondinella, Fortitudo e Juventus Roma. Vinse anche i campionati giovanili di atletica leggera, vantando un record di 11 secondi netti nella sua specialità, i 100 m.La sua passione per il calcio lo portò, il 29 ottobre 1964, ad entrare nel Consiglio di Amministrazione della Lazio con la carica di Vicepresidente. Un anno più tardi, esattamente il 18 novembre 1965, Umberto Lenzini venne eletto dall'assemblea dei soci nuovo Presidente della Lazio Calcio, ricevendo la guida della società dal reggente Gian Chiarion Casoni. Rimarrà in carica fino al 1980, portando i biancocelesti a vincere il primo Scudetto della sua storia. Oggi ricorre il 33° anniversario dalla scomparsa del Presidente, che si spense a Roma il 22 febbraio 1987.