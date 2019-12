Lazio, 43 anni senza Maestrelli. Il ricordo del club: "Maestro di calcio e di vita"

Tommaso Maestrelli, un nome che gonfia il cuore di qualsiasi tifoso della Lazio. Sono passati 43 anni da quel 2 dicembre 1976, quando il Maestro si spense pochi mesi dopo la scoperta di un esteso tumore al fegato. Il club ha voluto ricordare l'artefice del primo, storico scudetto biancoceleste con una commossa nota sul suo sito ufficiale: "La S.S. Lazio ricorda, a 43 anni dalla sua scomparsa, Tommaso Maestrelli, artefice del primo Scudetto biancoceleste. Tommaso è stato e sarà sempre un esempio per tutti, non soltanto come maestro di calcio ma anche di vita. Non poteva bastare un grande allenatore per vincere il primo Scudetto, serviva un grande uomo: noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare te, Tommaso".

