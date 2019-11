Lazio, a Milano per sfatare un tabù lungo trent'anni: le foto de Lalaziosiamonoi.it

A poche ore dall'inizio della partita, Milano si prepara ad ospitare il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. La Lazio farà visita al Milan: i biancocelesti hanno l'occasione di sfatare il tabù di San Siro (non vince in Serie A dal 1989) e di dare continuità alla striscia di vittorie dopo Fiorentina e Torino. Ciro Immobile cerca il 100esimo gol con la maglia della Lazio e guiderà il reparto offensivo al fianco di Correa. Lalaziosiamonoi.it, come sempre sarà presente e vi racconterà tutte le emozioni del big match di giornata. In attesa del fischio di inizio, ecco alcuni scatti nel centro della città: