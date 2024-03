Lazio, a Monaco per replicare l'andata: Sarri ha un dubbio di formazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notte tanto attesa è alle porte. La Lazio riparte dalla vittoria per 1-0 all'Olimpico contro il Bayern Monaco, davanti allo spettacolo dei 60 mila che resero quella notte storica. Quell'impresa arrivò con una Lazio incerottata, che addirittura perse Vecino nel riscaldamento: Cataldi venne mandato in campo all'ultimo istante e fece una prestazione maiuscola. Davanti a Provedel la linea difensiva con Marusic e Hysaj sugli esterni, Gila e Romagnoli al centro non sbagliò un intervento, Guendouzi e Luis Alberto limitarono Kimmich e Goretzka, permettendo ai biancocelesti quel palleggio stretto che diede molto fastidio ai tedeschi. Felipe Anderson e Isaksen aiutarono tantissimo i terzini e poi furono spine nel fianco per gli avversari. Immobile fu un trascinatore, gladiatorio nell'azione del rigore poi concesso per un fallo di Upamecano su Isaksen che costò anche il rosso al difensore.

Come riporta il Corriere dello Sport Sarri potrebbe ripartire da quella formazione con il solo Zaccagni in più, al posto di Isaksen. Il numero 20 è rientrato giocando un tempo a Firenze e poi 70 minuti con il Milan. Il tecnico biancoceleste si porterà probabilmente il dubbio fino alla fine e dopo l'allenamento di ieri, ne avrà un altro stamattina prima della partenza per Monaco di Baviera per raccogliere indicazioni. A disposizione ci sarà anche Vecino, prezioso per la gestione delle energie a centrocampo.