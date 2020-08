Lazio, Acerbi e Parolo in coppia a paddle e Luis Alberto li prende in giro... - VIDEO

Vacanze meritate per i giocatori della Lazio che, terminato il campionato, si stanno godendo alcuni giorni di relax insieme a famiglia e amici. In molti hanno scelto il mare, come Correa, Luiz Felipe e Immobile; altri invece non rinunciano all'attività fisica. Per questo oggi Acerbi e Parolo si sono dilettati in una partita di paddle anche se il risultato non è stato certo dei migliori. I due biancocelesti sono infatti usciti dal campo sconfitti come testimonia il leone in un post sui social: "Io e Parolo sconfitti ma a testa alta". Subito dopo è arrivato il commento di Luis Alberto che ha risposto al video pubblicato dal numero 33 biancoceleste. Il Mago ha scherzato e preso in giro i due compagni di squadra scrivendo: "Malissimo, scarso e brutto da vedere". Prontissima anche la risposta di Acerbi: "Ho provato come andava il ginocchio".