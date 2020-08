Lazio, Acerbi il migliore in Serie A per intercettazioni

La Lazio si sta apprestando ad iniziare una nuova stagione in Serie A e sicuramente lo farà insieme al suo pilastro difensivo Francesco Acerbi. Il numero 33, in sole due stagioni, è diventato uno degli intoccabili dello schieramento di Inzaghi e, grazie alle sue prestazioni altisonanti ed alla sua dedizione al sacrificio, si è meritato il rispetto dei compagni.

I RECUPERI DEL LEONE - Durante questa stagione, non solo il Leone è stato il migliore tra i suoi, ma anche in tutto il campionato. Come riporta la pagina di Calciatori Panini, secondo i dati raccolti da Panini Digital, il numero 33 laziale è il migliore in Serie A per aver effettuato il maggior numero di intercettazioni (461). Quando il Leone ruggisce, non ce n'è per nessuno.