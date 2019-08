Lazio, Acqua Filette sarà nuovo sponsor dei biancocelesti

Un nuovo partner sponsor in casa Lazio sta per essere ufficializzato. Si tratta di Acqua Filette, storica azienda del settore proveniente dal comune di Guarcino, nel cuore delle montagne della Ciociaria. Già sponsor tecnico del Frosinone, il brand troverà spazio sui pantaloncini dei giocatori biancocelesti in questa stagione. Un nuovo compagno di viaggio, dunque, che trova in Pietro Ricci, CEO dell'Acqua Filette, anche un verace tifoso laziale. In realtà la lazialità è di famiglia, considerando che il figlio ha già indossato la maglia biancoceleste nel settore giovanile prima di passare al Frosinone. Aspettando le prime uscite col marchio sui pantaloncini di Immobile e compagni, l'azienda ha già ideato e prodotto delle bottiglie d'acqua con il logo della Lazio in bella mostra. Una partnership pronta a essere ufficializzata già domenica.