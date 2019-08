Lazio, Acqua Filette sarà nuovo sponsor: il comunicato del club

AGGIORNAMENTO ORE 23.15 - Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, la Lazio ha un nuovo sponsor: si tratta dell'Acqua Filette. Di seguito il comunicato del club: "La S.S. Lazio sposa il progetto di Filette Prime Water di abbandonare l’uso della plastica monouso e diventa la prima società di calcio in Italia nell’impegno per la difesa della salute e nella lotta contro l’inquinamento.

L’iniziativa viene presentata domenica 1º settembre, alle ore 10:00, nel corso di un coffee break all’Hotel Eden, via Ludovisi 49, Roma, dal Presidente della S.S. Lazio Dr. Claudio Lotito e dal Dott. Pietro Ricci, Titolare della Filette Prime Water, una delle acque oligominerali più pure al mondo in quanto prive di arsenico.

L’adesione al progetto, che elimina l’uso della plastica sul campo da gioco della S.S. Lazio ed introduce nel settore dello sport la prima acqua minerale in bottiglie realizzate interamente in alluminio, rende Filette Prime Water l’acqua ufficiale della S.S. Lazio e rappresenta una ulteriore conferma della volontà del presidente della società biancoceleste Dr. Claudio Lotito di porsi sempre all’avanguardia dell’innovazione e della concretezza non solo sul terreno strettamente calcistico ma anche su quello sociale".

Un nuovo partner sponsor in casa Lazio sta per essere ufficializzato. Si tratta di Acqua Filette, storica azienda del settore proveniente dal comune di Guarcino, nel cuore delle montagne della Ciociaria. Già sponsor tecnico del Frosinone, il brand ha chiuso un accordo per diventare l'acqua ufficiale del club. Un nuovo compagno di viaggio, dunque, che trova in Pietro Ricci, CEO dell'Acqua Filette, anche un verace tifoso laziale. In realtà la lazialità è di famiglia, considerando che il figlio ha già indossato la maglia biancoceleste nel settore giovanile prima di passare al Frosinone. Aspettando le prime uscite a bordo campo, l'azienda ha già ideato e prodotto delle bottiglie d'acqua con il logo della Lazio in bella mostra. Una partnership che sarà ufficializzata già domenica durante la presentazione della campagna 'Plastic Free' presso l'Hotel Eden.