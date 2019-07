Lazio, addio a Giambattista Moschino: aveva 80 anni

Si è spento a 80 anni Giambattista Moschino. Nato a Vigevano (Pavia) il 28 marzo del 1939 e cresciuto nelle giovanili del Novara, esordì in Serie A proprio con i piemontesi. Dotato di visione di gioco e giocatore prezioso dal punto di vista tattico (Nereo Rocco lo definì "un genio del football"), fu acquistato dal Torino che tra il 1962 il 1963 lo girò poi in prestito alla Lazio. In biancoceleste segnò tra i cadetti 5 gol in 20 partite contribuendo alla promozione della squadra di Juan Carlos Lorenzo e facendo successivamente ritorno in granata. Moschino, voluto da Maestrelli per rinforzare il centrocampo, tornò nuovamente nella Capitale tra il 1971 e il 1973, conquistando al primo anno un'altra promozione in Serie A e venendo confermato anche per la stagione seguente. Proprio con la Lazio chiuse la sua carriera dopo aver disputato una tournée negli Stati Uniti. Appesi gli scarpini al chiodo, ha allenato la Reggina. Anche la redazione de Lalaziosiamonoi.it si stringe al cordoglio della famiglia.

