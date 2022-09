Lazio, ag. Casale: "Volevo mandarlo con Sarri, specialista della difesa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio nel calciomercato è intervenuta pesantemente sulla difesa, acquistando due portieri e tre centrali. Tra questi ultimi Nicolò Casale al momento non sta trovando spazio, ma sarà a breve protagonista, come affermato dallo stessa Maurizio Sarri dopo la partita contro la Sampdoria. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'agente dell'ex Hellas Verona Mario Giuffredi è tornato sul trasferimento in biancoceleste: "Quella di Casale è stata un’operazione che avevamo programmato, volevamo mandarlo con Sarri perché il tecnico è uno specialista nella fase difensiva e potrà aiutarlo a crescere ancora e diventare importante anche in ottica Nazionale". Alla stessa scuderia appartiene anche Fabiano Parisi, terzino sinistro nei radar della Lazio, sul quale Giuffredi ha ammesso: "Gli ultimi giorni di mercato sono stati molto convulsi. Lo reputo un calciatore da grande squadra, può essere l’uomo mercato per gennaio o per l’estate. È di livello altissimo. Può ambire a traguardi importanti. Avevamo tanti club, dall’Atalanta al Torino fino alla Fiorentina, il Leeds e il Nizza anche in accordo con l’Empoli abbiamo deciso di aspettare".