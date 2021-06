Lazio, Agostinelli: "Sarri darà nuove motivazioni alla squadra"

Manca sempre meno all'inizio della nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Dopo cinque anni con mister Inzaghi alla guida ecco cosa si aspetta Andrea Agostinelli dal Comandante: "La Lazio in 4-5 anni ha tenuto lo stesso tecnico. Le motivazioni della rosa sono esaltate da un tecnico nuovo, quindi servono cambi ragionati. Se rimaneva Inzaghi servivano parecchi cambi. Credo che Sarri può dare il suo contributo in una rosa competitiva come quella della Lazio ma che doveva essere rimotivata. Ora servono 3-4 cambi mirati. Io una Lazio protagonista", queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.

