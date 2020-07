Lazio, Agostinelli: "Stagione positiva, ma la Juve era raggiungibile"

Andrea Agostinelli, allenatore ed ex giocatire della Lazio, ha parlato a TMW news commentando il match di lunedì sera all'Allianz Stadium. L'ex biancoceleste ha parlato anche della lotta per il titolo. Ecco le sue parole: "Dopo il lockdown alcune squadre hanno ripreso bene altre meno. La Lazio ha ricominciato a regime più basso e in questo modo nessuno se lo aspettava. Ci sono stati infortuni e una condizione fisica al di sotto delle attese ma in generale la Lazio non ha più viaggiato come prima, pur in situazione difficile. In ogni caso la stagione va giudicata molto bene visto che entrerà in Champions, un bel traguardo. Certo, questo ultimo periodo smorza un po' gli entusiasmi. Ma la Lazio con Atalanta e Verona è stata una delle rivelazioni. Un'altra cosa l tempo stesso va anche detta: mai come quest'anno la Juve era raggiungibile e Lazio, Inter, Atalanta forse anche Napoli devono rammaricarsi. La Juve? Il bel gioco non è arrivato ma per ora ci sono i risultati. Alla Juve in ogni caso non puoi andare e non vincere".