Lazio, al Campidoglio il ricordo della Raggi per Diaconale: l'applauso della sala

Sta andando in scena in questi minuti la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro a Ciro Immobile. Nella presentazione dell'evento da parte di Virginia Raggi, è stato fatto un ricordo per Arturo Diaconale, portavoce biancoceleste scomparso qualche mese fa. La sindaca di Roma l'ha omaggiato in questo modo: "Permettetemi di ricordare la scomparsa di una grande figura, quella di Arturo Diaconale. Manca a tutti la sua signorilità, tratto della sua personalità sia come uomo che come giornalista". Puntuale l'applauso dell'intera sala consiliare.

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Immobile e la Scarpa d'Oro, la famiglia in coro: "È un orgoglio"

TORNA ALLA HOMEPAGE