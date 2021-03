Immobile e la Scarpa d'Oro, la famiglia in coro: "È un orgoglio"

Durante l'evento della consegna della Scarpa d'Oro a Ciro Immobile in Campidoglio, la famiglia del bomber ha partecipato lasciando qualche dichiarazione ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le parole del fratello Luigi, della mamma Michela e del cognato Luca Melena.

Il fratello Luigi: "È un orgoglio, una soddisfazione grandissima. Un grande traguardo non suo ma di tutta la Lazio, Ciro ha preparato anche una sorpresa, una lettera. La famiglia è stata sempre il nostro caposaldo, per lui è un pilastro che lo aiuta soprattutto quando le cose vanno male."

La mamma Michela: "Per tutti i sacrifici che ha fatto Ciro alla fine siamo stati ripagati. Mi diceva: Io devo diventare calciatore e andare in Nazonale” e infatti ci è riuscito. È testardo. quello che vuole lo ottiene. Non ti so descrivere l’orgoglio, una cosa immensa. Sono toppo emozionata."

Il cognato Luca Melena: "Ciro è quello che si vede tutti i giorni, un ragazzo semplice e umile che di questi tempi non è facile trovare. Cerchiamo sempre di stargli vicino soprattutto quando ce n’è più bisogno. È una grandissima emozione essere qui, frutto di sacrifici e lavoro duro che porta avanti da anni. Questa è la sua forza, andare avanti con decisione per poi raggiungere questi traguardi. Nella Lazio ha trovato la sua seconda casa, sta benissimo a Roma. Ha trovato la giusta dimensione che in passato non aveva trovato per vari motivi."

Il papà Antonio: " Fatico a trovare le parole, oggi è un'emozione incredibile essere qui per questo. Sono orgoglioso ed emozionato per quanto fatto da mio figlio ".

La moglie Jessica: "Ciro è un punto di forza per noi. La Scarpa d'Oro l'ha voluta con tutto sè stesso. C'è stato un momento nel quale sembrava impossibile potesse raggiungerla, ma alla fine ce l'ha fatta. Sono orgogliosa e contenta di lui. Famiglia? Insieme ai miei genitori, ai miei suoceri e a mio fratello seguiamo come una piccola curva sempre la Lazio allo stadio. Speriamo di tornare presto. Mattia? Riconosce il papà in tv, e ha già iniziato a calciare qualche pallone in casa. Promette bene ".