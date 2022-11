Lazio, allarme Milinkovic: al comando degli assist e delle palle perse

I malumori di Torino persistono e non smettono di uscire dalla testa di Sergej Milinkovic-Savic. Fatale la palla persa del centrocampista della Lazio che ha portato al gol dell'1-0 di Kean. Ma quell'errore contro la Juventus non è stato l'unico, o meglio, forse è quello che ha avuto un maggior impatto viste le conseguenze. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, se da una parte Milinkovic è ancora primo a quota 7 assist in Serie A, dall'altra è anche in testa alla classifica delle palle perse. Se ne contano ben 269 con una media-partita superiore alle 19. Una posizione molto scomoda quella per Sergej, soprattutto vista la sua grandezza in termini di giocate spaziali e freddezza sotto porta. Infatti, con un gol Milinkovic diventerebbe il miglior marcatore straniero della storia della Lazio agguantando Pandev e Klose a quota 64 centri. I numeri sono appetitosi ma resta da sottolineare che nel mese di novembre, Sergej è rimasto senza gol e senza assist. Un dato abbastanza surreale. La speranza dei tifosi e soprattutto quella di Maurizio Sarri è che a gennaio si possa avere il ritorno del "vero" Sergente, e che la giostra possa ripartire anche da lui.