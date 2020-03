Lazio, Almeyda: "Io credo nello Scudetto. Il 2020 come il 2000!"

Il sogno Scudetto viene alimentato da una Lazio straripante. Ai microfoni di TMW ha parlato l'ex biancoceleste Almeyda: "La Lazio può fare l'impresa, io ci credo. Il primo posto dà delle bellissime sensazioni. Questa Lazio è una squadra che gioca un calcio dinamico, fatto di qualità, tanti passaggi e pressione costante, un gioco che ispira fiducia. Ci sono tanti giocatori di livello, penso a Immobile, Luis Alberto, Correa, Milinkovic-Savic... Da grande tifoso biancoceleste, non posso che essere contento di vedere la Lazio vincere e convincere. Finalmente, direi. Scudetto? Sì, secondo me i biancocelesti possono farcela. Si è acceso qualcosa nelle loro menti e nei loro cuori, si vede bene in campo. Chiaramente non sarà facile, la Juve ha una rosa fortissima e in Italia vince da tanti anni. Senza dimenticare l'Inter, le squadre di Conte non si possono mai dare per morte. Però sono fiducioso: il 2020 come il 2000, io ci credo!".

IL SOGNO - "Tutti abbiamo dei sogni e questo, ormai lo sapete, è il mio. Oggi ho un contratto coi San Jose Earthquakes e la Lazio al contempo è ben guidata dal mio ex compagno di squadra Simone Inzaghi. Prima o poi, però, sono convinto che potrà toccare anche a me. Simone è uno che, come me, ha la Lazio nel sangue. Ne abbiamo passate tante insieme da giocatori e oggi sono davvero felice per lui. Negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro e veder giocare la sua squadra mi emoziona. Bravo Inzaghi, faccio il tifo per te!".

