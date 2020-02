Lazio, altro che rigori: più punti dal dischetto per Juventus e Inter

La Lazio la sua fortuna se la sta costruendo punto su punto. La stagione strepitosa della squadra di Inzaghi ha aperto scenari impensabili fino a qualche mese fa e nessun punto interrogativo può essere sollevato sul suo cammino. Nelle settimane scorse un argomento di discussione era stata la classifica dei rigori assegnati, che vede i biancocelesti in testa con 14 rispetto a Juventus (8) e Inter (7). Al di là del fatto che sul penalty non è accettabile un discorso legato alla quantità, il tema è sull'esistenza o meno, un'analisi più approfondita dei dati rivela che a trarre più vantaggio dai tiri dal dischetto sono Juventus e Inter.

PUNTI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i 14 rigori calciati dalla Lazio hanno portato in dote 5 punti. Il dato è legato alla sottrazione del gol segnato dal dischetto dal risultato finale. Decisivi sono stati i due penalty calciati da Immobile contro l'Atalanta che hanno fruttato un punto, quello contro il Brescia due punti e quello contro l'Inter altri due punti. Tutti gli altri sono risultati inutili ai fini del risultato. La stessa analisi per quanto riguarda Juventus e Inter rivela che ai bianconeri i rigori hanno regalato 8 punti e ai nerazzurri 7. Senza l'effetto della massima punizione la Lazio sarebbe prima in classifica, per buona pace di chi è alla ricerca di un appiglio.

LAZIO, MILINKOVIC E I 25 ANNI DA TOP PLAYER

LAZIO, PER MARUSIC E JONY VISITE IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE