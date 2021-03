Lazio, Amadeus: “Campionato importante nonostante non abbia acquistato nessuno”

Reduce dalla seconda conduzione consecutiva del Festival di Sanremo, il noto presentatore Amadeus ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Soccermagazine. Tra i tanti temi trattati, c'è anche la Lazio che non sta attraversando un ottimo periodo in campionato: "La Lazio è più o meno la stessa squadra da tempo. Bisognerebbe in realtà capire esattamente se all’interno della squadra ci siano dei problemi. Credo che la Lazio stia facendo comunque un campionato molto importante, tenendo conto del fatto che non ha acquistato praticamente nessuno".