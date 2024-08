Lazio, Amelia: "Mandas mi ha sorpreso. Baroni poco considerato, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto Marco Amelia, ex portiere del Milan, tra le altre, che si è soffermato sulla nuova Lazio di Marco Baroni, sconfitta nell'ultima giornata dall'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Baroni lo stimo molto, secondo me è stato sempre poco considerato dal calcio italiano in generale. Invece è un allenatore molto preparato, molto bravo, Ha dimostrato tutte le sue qualità, le ha confermate in una situazione difficile come quella del Verona dell'anno scorso dove sono stati cambiati 20 giocatori alla fine del mercato di gennaio ed è comunque riuscito a raggiungere la salvezza. Si è meritato di sedersi in una panchina importante come quella della Lazio. La cosa che mi piace della sua idea di calcio è la dinamicità, il fatto di essere una rosa con grande coraggio che gioca a calcio, che tenta di valorizzare le caratteristiche dei calciatori. Non mi aspettavo comunque la sconfitta di Udine, anche se poi è un risultato che deriva da prestazioni individuali al di sotto delle potenzialità".

"Critiche a Baroni? Se ha accettato una una panchina così importante, sa a cosa va incontro, si sarà preparato a possibili situazioni di questo genere. Lui deve mantenere la testa alta e le spalle larghe, sapendo di essere comunque un allenatore bravo. Le difficoltà capitano a tutti gli allenatori, deve continuare a lavorare come ha sempre fatto. Oggi ha la fortuna e la possibilità di allenare una squadra forte e saprà affrontare al meglio le difficoltà, sapendo di avere alle spalle anche una società che se l'ha scelto sa quello che si aspetta".

"Mandas? Mi ha un po' sorpreso l'anno scorso quando ha sostituito alla grande Provedel. Non lo conoscevo, devo dire che è un ottimo portiere. Poi per quanto riguarda Ivan, è un ragazzo che conosco molto molto bene, ho grande stima di lui e credo che si sia meritato di arrivare in un club blasonato come la Lazio. Ha fatto sempre ottime prestazioni, ha fatto anche di più di quello che ci si aspetta dai portieri, ovvero segnare che è una cosa che abbiamo in comune. Ha sempre mantenuto un rendimento medio-alto con costanza. Devo dire che è stata la forza negli ultimi anni dei risultati della Lazio, è un ragazzo con la testa sulle spalle".

"La Lazio ha un bel mix: giocatori esperti, ottimi giovani, a un bel mix. Sono stati scelti quelli giusti per completare la rosa e io a oggi non vedo che la squadra abbia bisogno di chissà quale elemento in più. Forse giusto un paio di calciatori per avere una rosa più ampia, per fare turnover e far rifiatare qualcuno. Al momento comunque credo che la Lazio possa essere molto fastidiosa durante la stagione per Inter, Milan, Juventus e Napoli che vogliono puntare allo Scudetto".