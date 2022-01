Lazio, Ancelotti: "Sarri ottima scelta. Dopo Inzaghi..."

Maurizio Sarri è arrivato alla Lazio quest'estate con il mero obiettivo di improntare la sua filosofia di gioco. I tempi per assimilare tali dettami di calcio sono ancora lunghi ma nonostante questo qualcosa si è iniziato ad intravedere durante questa prima parte di stagione. Ad esprimersi in merito è il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni de Il Messaggero. L'allenatore ha toccato numerosi temi tra cui quelli legati al campionato italiano esprimendosi in particolare sulla Lazio e sull'approdo di Sarri sulla panchina biancoceleste. Queste le sue parole: “La Lazio ha puntato su Maurizio Sarri. Ottima scelta. E’ il profilo giusto per avviare un nuovo progetto dopo gli anni di Simone Inzaghi”.