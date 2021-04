Lazio, ancora attesa per il rinnovo di Inzaghi. Spunta un'offerta dall'estero...

Non si smuove la situazione rinnovo per Simone Inzaghi in casa Lazio. La pausa per le Nazionali poteva essere una buona occasione per tornare a discuterne con Lotito, ma il presidente è stato braccato dagli impegni in tribunale per il caso tamponi e per Lazio - Torino. L'offerta è sul piatto da tempo e il patron biancoceleste non sembra intenzionato ad alzare la posta in palio. Il tecnico invece attende di essere chiamato e magari di ritoccare qualche dettaglio della bozza del nuovo contratto.

OFFERTE - Come riporta la rassegna di Radiosei, questa fase di stallo non sta passando inosservata da fuori. Inzaghi ha avuto dei contatti con Fiorentina e Napoli che lo vorrebbero con sè la prossima stagione. Oltre all'interesse dalla Serie A, sarebbe in arrivo anche un'offerta dall'estero che potrebbe far vacillare ancora di più il tecnico. I presupposti perché le strade si separino sembrerebbero esserci, vedremo se l'amore per Roma e per i colori biancocelesti sarà più forte.