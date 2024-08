Lazio, Antonini: "Lotito? Con lui non si decollerà mai. E su Delio Rossi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il presidente del Trapani e dichiarato tifoso laziale Valerio Antonini, ha trattato diversi temi prima facendo l'analisi della figura di Claudio Lotito e poi rispondendo all'ipotesi di vedere Delio Rossi sulla panchina degli istrionici al posto di Torrisi:

"Lotito? Ha un problema di rapporti con la tifoseria. Forse dipende dalla durata lunga del suo rapporto con la Lazio. Un rapporto di 20 anni fra alti e bassi. Lotito è un uomo in gamba che potrebbe vendersi meglio. Avrebbe bisogno di qualcuno che gli permettesse di valorizzarsi agli occhi della piazza. Con lui la Lazio sta tranquilla, ma sappiamo tutti che non decollerà mai ai livelli di Milan, Inter o Juve".

DELIO ROSSI - "Delio Rossi rappresenta come Sven Goran un allenatore che ha segnato la storia della Lazio. Ho preso un caffè con lui qualche settimana fa. Da laziale come sapete ho stima in Rossi, ma ho dato fiducia ad Alfio Torrisi. Delio Rossi lo stimo, ma ho un allenatore e un d.s. su cui ripongo la fiducia piena".