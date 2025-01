Lazio, arriva una grande chance per Gigot: contro il Como può...

RASSEGNA STAMPA - La situazione in difesa è davvero preoccupante in casa Lazio. Non solo per gol incassati, ma anche per gli interpreti. Patric è ko per un ispessimento al tendine del malleolo, Gila è invece squalificato. Così, venerdì contro il Como toccherà a Gigot restituire energia e solidità alla difesa della Lazio. Il francese, suo malgrado, è entrato nella cronaca delle ultime tre settimane per episodi sfortunati, prima il rigore provocato a contatto con Dumfries, poi, la sostituzione nell’intervallo per infortunio. Ma non solo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gigot era in panchina e stava per entrare con l’Atalanta, quando Baroni non sapeva se Romagnoli, con il polpaccio indolenzito, sarebbe riuscito ad arrivare in fondo. Riscaldamento però è stato interrotto nel momento in cui il difensore laziale ha rassicurato la panchina. Pare che il francese non l’abbia presa bene, ma a Formello hanno ridimensionato e chiarito il caso. Così, Gigot tornerà a disposizione di Marco Beroni venerdì e farà coppia con Romagnoli. Per il francese si tratterà della prima volta da titolare in Serie A. Nel girone d’andata ha totalizzato appena 6 presenze da subentrato, segnando 1 gol al Bologna. Baroni lo ha utilizzato dal primo minuto solo in Europa League e negli ottavi di Coppa Italia.