LAZIO | ARRIVATI NUMERI E NOMI GUENDOUZI-KAMADA! LE MAGLIE H2023/'24 AL LAZIO FAN SHOP! DOMENICA APERTO

️Vuoi stampare le maglie di Guendouzi o Kamada? Anche con la toppa Champions League? Svelate le nuove maglie della SS Lazio per la stagione 2023/2024! E quest'anno c'è un motivo in più per vestire i nostri colori: celebriamo il 50° anniversario del mitico scudetto del 1973/74! I nuovi kit home & away sono ora disponibili al Lazio Fan Shop! Che tu sia un tifoso accanito o un semplice amante del calcio, queste maglie sono un must-have. Corri, non perdere l'opportunità di fare parte di questa celebrazione storica! E' tornata disponibile anche la maglia bianca. Cosa stai aspettando? DOMENICA APERTI

Visita il Lazio Fan Shop oggi stesso e fai tua la nuova maglia. Onora la storia, vivi la passione.

LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!

Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)

Telefono: 06 3973 7890

Le novità non sono finite qui: collegati su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili!

"La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso, tramandato".

LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!

Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)

Telefono: 06 3973 7890

Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram!