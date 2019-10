Lazio - Atalanta, la Curva Nord si colora di biancoceleste - FOTO

L'Olimpico colorato di biancoceleste. L'appello era stato lanciato in settimana dalla Curva Nord, attraverso le frequenze di Radiosei: contro l'Atalanta è necessario dare una carica speciale alla Lazio in campo. I tifosi biancocelesti lo hanno raccolto senza esitare: il colpo d'occhio è bellissimo, tra bandiere e sciarpe, a tingere la Curva Nord dei colori del cielo. D'altronde, quella di oggi è una partita importantissima in ottica Champions League, e la Lazio vuole ripetersi: sa di poter battere l'Atalanta, davanti alla quale la squadra di Inzaghi ha alzato il 15 maggio scorso la Coppa Italia al cielo. A pochi istanti dal fischio iniziale, è un'esplosione di colori. Tutti per la Lazio.