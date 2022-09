Lazio, attenta al gioiello dello Spezia: è sponsorizzato da Lewandowski

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio domenica torna all'Olimpico e ospiterà lo Spezia di Gotti. I liguri hanno totalizzato 8 punti nelle prime sette gare. Per non essere risucchiati dalla zona retrocessione dovranno fare decisamente meglio. Uno dei giovani talenti che può aiutare la squadra a crescere è Jakub Kiwior. Il difensore polacco classe 2000 ad oggi ha giocato tutte le partite dimostrandosi uno dei punti fermi del mister. Con i biancocelesti ci sarà la prova del nove. Intanto su di lui si dicono grandi cose: il connazionale Robert Lewandowski ci crede molto. L'attaccante del Barcellona, durante un documentario prodotto dalla Federcalcio polacca, ha detto: "Kiwior è già una realtà, ha davvero un grande potenziale. Me ne sono accorto durante il riscaldamento prima della partita contro l'Olanda, perché in allenamento è molto difficile vedere certe cose. Ho chiesto: 'Chi è?'. Poi l'ho visto durante la partita, è stato straordinario".