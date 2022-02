LAZIO ATTESA DALLA DELICATA SFIDA DI FIRENZE. LE PREVISIONI DEI SITI DI SCOMMESSE SUL CALCIO PER IL MATCH DELL’ARTEMIO FRANCHI

Vigilia di campionato per i biancocelesti che scenderanno in campo nell’anticipo di domani sera alle ore 20:45. Una partita non semplice per gli uomini di Maurizio Sarri: in classifica le due squadre si trovano entrambe a quota 36 punti, ma con la Fiorentina che deve recuperare il match rinviato contro l’Udinese.

Ultima settimana caratterizzata da diverse polemiche per entrambe le società: per i toscani la partenza di Dusan Vlahovic ha scatenato l’ira della maggior parte dei tifosi visto che si tratta dell’ennesima cessione di un proprio gioiello alla Juventus, rivale da sempre; da un punto di vista economico, però, si tratta di una grande operazione di mercato per le casse della società viola, soprattutto viste le difficoltà degli ultimi due anni dovute alla pandemia e alla possibilità concreta di perdere il giovane e promettente attaccante serbo a parametro zero.

In casa Lazio, invece, i tifosi protestano per una sessione di mercato insoddisfacente, condita da tante partenze e appena due acquisti: l'estenro d'attacco Jovane Cabral prelevato dallo Sporting Lisbona come vice Immobile, ma che in realtà ha giocato appena 7 gare della sua carriera in quel ruolo, e del terzino Kamenovic, già bocciato ad Auronzo di Cadore.

Venendo alle previsioni da parte dei migliori siti di scommesse sul calcio, come riportati su sitiscommesse.com, ci si aspetta una partita molto equilibrata, dove entrambe le squadre hanno ottime possibilità di vittoria, ma la viola, che giocherà in casa e potrà contare sulla spinta del proprio pubblico, parte leggermente favorita. Essendo due squadre che esprimono un gioco offensivo, si prevede un match con diversi gol e con un risultato finale da Over 2.5. Consigliata la giocata X primo tempo.

Analizzando i potenziali marcatori di questa sfida abbiamo: Piatek, Saponara e Biraghi per la Fiorentina e Immobile, Zaccagni e Milinkovic Savic per i laziali. Riguardo alle quote “speciali partita” interessanti sono le giocate relative a: concessione di un calcio di rigore o espulsione durante i 90 minuti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella Fiorentina non dovrebbe mancare Torreira in cabina di regia, tornato negativo lunedì; ai lati spazio per Jack Bonaventura e Duncan (quest’ultimo in ballottaggio con Maleh e Castrovilli per un posto dal primo minuto). In difesa dovrebbe rivedersi Martinez Quarta, chance per Venuti sulla destra al posto dello squalificato Odriozola. Tra i pali probabile la conferma di Terracciano a svantaggio di Dragowski. In attacco non certa la presenza di Nico Gonzalez per via di un affaticamento muscolare al polpaccio; sui lati quindi favoriti Ikonè e Sottil, a dispetto di Callejon e Saponara. Ruolo di punta centrale ricoperto da Piatek leggermente favorito su Cabral (presentatosi in ottima condizione atletica).

In casa Lazio mister Sarri sorride per il pieno recupero di Pedro che potrebbe completare il tridente con Immobile e Zaccagni (in vantaggio sulla concorrenza del brasiliano Felipe Anderson). Le scelte a questo punto sono puramente tecniche e potrebbero cambiare fino ad arrivare a ridosso del fischio finale. Ancora ai box invece Acerbi, spazio a Radu che guiderà la difesa insieme a Luiz Felipe, terzini agiranno Hysaj e uno fra Lazzari e Marusic. Il montenegrino proverà fino alla fine a stringere i denti. In regia dovrebbe partire dall’inizio Cataldi con ai lati Milinkovic Savic e Luis Alberto, attenzione però ad un possibile impiego dal primo minuto di Basic al posto dello spagnolo.

I PRECEDENTI

Dalla stagione 2013/2014, i biancocelesti in 18 match (di cui uno in Coppa Italia) hanno portato a casa 12 vittorie, contro 3 sconfitte e 3 pareggi. Al Franchi, poi, dal 2010/2011 sono arrivate per la Lazio 3 sconfitte, 1 pareggio e 7 vittorie. La Fiorentina è una delle squadre più affrontate da Sarri in carriera. Sono 12 i precedenti, con 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte tra Serie A e Coppa Italia. Se si guarda al bilancio contro Vincenzo Italiano, invece, come precedente c’è solo la gara di andata di questa stagione, dove Sarri portò a casa i tre punti grazie al gol di Pedro. Per l’allenatore della Fiorentina, invece, sarà la quarta gara in carriera contro la Lazio. I tre precedenti comprendono anche le due gare disputate con lo Spezia nella passata stagione, perse in entrambe le occasioni per 2-1 ed 1-0.