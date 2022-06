Lazio, auguri a Luigi Martini: il terzino del primo scudetto compie 73 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ricade oggi il compleanno di Luigi Martini, uno degli eroi della banda Maestrelli che conquistò il primo storico scudetto della storia della Lazio nel 1974. Il terzino nato il 15 giugno del 1949 compie 73 anni. Ancora oggi a distanza di anni è ricordato e osannato dal popolo biancoceleste vista l'impresa compiuta. Originariamente mediano, viene adattato terzino nell'estate del 1972 da mister Maestrelli per far fronte all'emergenza difensiva in cui versava ai tempi la rosa laziale. Mai intuizione fu più perfetta visto il rendimento del "Comandante", così come veniva chiamato dai compagni di squadra per via della sua passione per il volo e gli aerei. Oggi divide la sua vita tra l'Italia e l'isola caraibica di Antigua.