Lazio, Balzaretti: "Il centro-sinistra la zona più importante, vi spiego perché"

130 gol in due: Atalanta e Lazio sono state, prima dell’interruzione causa Coronavirus, le due principali macchine da gol del campionato: “Hanno due modi di attaccare così diversi, ma sono al primo e il secondo posto per gol fatti in Serie A. In comune hanno il fatto di rappresentare l’elogio della continuità, non avendo cambiato nulla nelle ultime tre stagioni. Un aspetto che porta grandi benefici tra allenatore e squadra oltre che tra compagni stessi”, ha spiegato a DAZN l’ex difensore, oggi opinionista, Federico Balzaretti. Che si è soffermato poi sulla manovra offensiva della squadra di Inzaghi: “La zona di qualità della Lazio è il centro-sinistra dell’attacco negli ultimi trenta metri: da qui viene più del 40% delle azioni offensive e 16 assist, soprattutto grazie a Luis Alberto. Ma non è solo la zona di campo dove la Lazio rifinisce meglio, è anche quella dove finalizza di più. Ciro Immobile è molto bravo nei movimenti tra il terzino e il difensore centrale, nel posizionarsi in quei mezzi spazi che creano difficoltà e imbarazzo alla difesa, ricevere palla, andare uno contro uno col difensore e fare tanti gol in questa maniera. La Lazio è, insieme alla Juventus, la squadra che verticalizza di più. Ne beneficia anche Milinkovic che, con la sua fisicità, è abilissimo nell’attaccare la porta e sfruttare le giocate illuminanti di Luis Alberto”.

