Lazio, Baroni a Dazn: "Ho dato un segnale. Tavares ha qualità, ora..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Ottima ripresa, abbiamo spinto tanto. Abbiamo lasciato qualcosa per strada ma dobbiamo dare tempo ai ragazzi. Oggi hanno fatto una buona partita, anche se vanno gestite meglio alcune fasi di transizione. Abbiamo fatto qualcosa di buono, ora dobbiamo iniziare a fare anche qualcosa di bello. Io ho dato un segnale alla squadra, con le due punte qualcosa dovevamo rischiare. Il messaggio è stato recepito, ora dobbiamo trovare gli equilibri. Questa squadra deve mantenere il palleggio, che però non deve essere fine a sé stesso, ma deve andare in porta a fare gol. Su questo dobbiamo ancora lavorare".

"Abbiamo perso delle individualità importanti, ma il collettivo è buono. Dobbiamo trovare convinzione attraverso il lavoro e il sacrificio Oggi ho avuto ottime risposte, sono contento anche se mi sarebbe piaciuto vincere. Avevamo comunque di fronte un Milan contro cui non puioi sbagliare niente. Rovella? È una garanzia, per me è più mediano che vertice. Lui ha dato dei segnali, si è assunto la responsabilità anche di portare la pressione alta. Nuno Tavares? L’ho rischiato, ma ha grandi qualtià. Noi lo dobbiamo sostenere, oggi ha fatto vedere qualcosa ma deve trovare ancora la condizione fisica migliore. Con lui e anche con Pellegrini possiamo avere la spinta che ci serve a sinstra".